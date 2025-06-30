Российская боксерша дала покурить вейп обезьяне

Анастасия Лучкина может быть исключена из сборной по боксу после публикации видео, на котором она дает покурить электронную сигарету орангутану в крымском зоопарке. Об этом ТАСС сообщил ее тренер Владимир Акатов.

На записи Анастасия Лучкина курит электронную сигарету перед клеткой с орангутаном Даной, а затем дает вейп обезьяне, которая тоже делает затяжку. Процесс повторяется несколько раз. По данным «РИА Новости», девушке, «вероятно, грозит штраф и пожизненный запрет на посещение парка».

Господин Акатов рассказал, что спортсменку может ждать наказание «вплоть до исключения», отметив, что его удивило произошедшее: «Она не курит, и вот такое дурачество. Взрослый человек, 24 года, член сборной. Ясное дело, мы будем обсуждать этот эпизод».

Помимо этого, ситуацию прокомментировал «Матч ТВ» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он призвал спортсменов думать, какой пример они подают молодежи, и заявил, что «такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком-либо другом виде спорта».

Арнольд Кабанов