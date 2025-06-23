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Что известно о сафари-парке «Тайган» и его основателе Олеге Зубкове

22 июня директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал при нападении льва. Это не первый несчастный случай, произошедший в парке за последние годы. Региональное управление СКР сообщило о начале проверки. История парка и биография его директора — в справке “Ъ”.

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зубков Олег Алексеевич родился в Курской области 10 мая 1968 года. Окончил морское училище в Керчи (1986) и Киевское высшее военно-морское политическое училище (1990). Работал матросом и экономистом в министерстве легкой промышленности Украины.

В 1995 году приобрел кооперативный зооуголок неподалеку от Ялты, созданный по инициативе ЦК комсомола Украины в 1990-м. Назвал его «Сказкой» и за десять лет превратил в полноценный зоопарк, пользующийся популярностью у туристов. В 2002–2006 годах был депутатом Ялтинского городского совета. В 2006-м стал депутатом Верховного совета Крыма. В том же году купил заброшенную военную часть площадью в 32 га в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, которую к 2012 году превратил в сафари-парк «Тайган».

«Тайган» считается крупнейшей коллекцией хищников в Европе, на его территории содержатся около 60 львов (включая редких белых), более 50 тигров и сотни других животных. 20 га отведены под сафари-зону, остальная территория занимает стационарный и контактный зоопарки. Посетители парка могут наблюдать за животными с подвесных мостков.

После присоединения полуострова к РФ господин Зубков вступил в партию «Единая Россия», затем перешел в «Родину». Заявлял о планах на собственные средства поставить в Крыму памятники президенту РФ Владимиру Путину, императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

В конце 2015 года на фоне конфликта с местными чиновниками «Сказка» и «Тайган» закрывались на четыре месяца. Сафари-парк и его владелец не раз оказывались в центре скандалов из-за нападений животных на посетителей и его работников. Против предпринимателя возбуждено множество административных и уголовных дел.

В 2018 году лев укусил женщину за руку во время экскурсии по зоне свободного выгула. Через год Олег Зубков был оштрафовал на 400 тыс. руб. В 2021 году амурский тигр укусил годовалого ребенка, что привело к ампутации пальца. Через год владелец парка был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии, но в итоге был освобожден от наказания. В 2023 году медведь откусил фалангу пальца посетительнице, которая нарушила требования безопасности. В 2024 году львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет.

Фотогалерея

Какие происшествия случались в «Тайгане»

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11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк &quot;Сказка&quot;» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. Олегу Зубкову вменили часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Белогорский районный суд Крыма оштрафовал владельца парка «Тайган» на 400 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В сентябре 2021 года мать с годовалым сыном находились у вольера с амурскими тиграми, оснащенного отжимными барьерами. Один из хищников травмировал левую руку ребенка, после чего мальчику ампутировали палец. Олег Зубков был осужден Белогорским райсудом на два года и три месяца лишения свободы. В защиту владельца «Тайгана» поднялась общественность, которая сочла, что суд не учел халатность матери. В октябре 2022 года Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

16 октября 2024 года львы растерзали сотрудницу сафари-парка «Тайган» 41-летнюю Леокадию Перевалову. Она проработала в парке около 18 лет, начинала с простого рабочего по уходу за животными, а позже стала директором ООО «Ялтинский зоопарк "Сказка"» и управляющей парком львов «Тайган». Олег Зубков назвал погибшую самым опытным специалистом парка. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности). В феврале 2025 года дело прекратили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 июня 2025 года лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова во время вечернего кормления

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным минздрава Крыма, хищники повредили Олегу Зубкову трахею и большую грудную мышцу. Его прооперировали в Белогорской районной больнице. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следком организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Информации о том, что будет дальше с парком «Тайган», а также с напавшим на Олега Зубкова львом, пока нет. Дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный считает, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Есть версия, что на Олега Зубкова напал тот же лев, что растерзал в прошлом году Леокадию Перевалову

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Лучшая защита от льва — тапок директора….Поверьте, я знаю характер каждого, знаю, с кем можно поиграть, а кого лучше не трогать. До вас здесь много народу побывало. А загрызли не больше дюжины. Шутка», — говорил Олег Зубков журналисту «Огонька» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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