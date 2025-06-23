Что известно о сафари-парке «Тайган» и его основателе Олеге Зубкове

22 июня директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал при нападении льва. Это не первый несчастный случай, произошедший в парке за последние годы. Региональное управление СКР сообщило о начале проверки. История парка и биография его директора — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зубков Олег Алексеевич родился в Курской области 10 мая 1968 года. Окончил морское училище в Керчи (1986) и Киевское высшее военно-морское политическое училище (1990). Работал матросом и экономистом в министерстве легкой промышленности Украины.

В 1995 году приобрел кооперативный зооуголок неподалеку от Ялты, созданный по инициативе ЦК комсомола Украины в 1990-м. Назвал его «Сказкой» и за десять лет превратил в полноценный зоопарк, пользующийся популярностью у туристов. В 2002–2006 годах был депутатом Ялтинского городского совета. В 2006-м стал депутатом Верховного совета Крыма. В том же году купил заброшенную военную часть площадью в 32 га в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, которую к 2012 году превратил в сафари-парк «Тайган».

«Тайган» считается крупнейшей коллекцией хищников в Европе, на его территории содержатся около 60 львов (включая редких белых), более 50 тигров и сотни других животных. 20 га отведены под сафари-зону, остальная территория занимает стационарный и контактный зоопарки. Посетители парка могут наблюдать за животными с подвесных мостков.

После присоединения полуострова к РФ господин Зубков вступил в партию «Единая Россия», затем перешел в «Родину». Заявлял о планах на собственные средства поставить в Крыму памятники президенту РФ Владимиру Путину, императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

В конце 2015 года на фоне конфликта с местными чиновниками «Сказка» и «Тайган» закрывались на четыре месяца. Сафари-парк и его владелец не раз оказывались в центре скандалов из-за нападений животных на посетителей и его работников. Против предпринимателя возбуждено множество административных и уголовных дел.

В 2018 году лев укусил женщину за руку во время экскурсии по зоне свободного выгула. Через год Олег Зубков был оштрафовал на 400 тыс. руб. В 2021 году амурский тигр укусил годовалого ребенка, что привело к ампутации пальца. Через год владелец парка был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии, но в итоге был освобожден от наказания. В 2023 году медведь откусил фалангу пальца посетительнице, которая нарушила требования безопасности. В 2024 году львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет.