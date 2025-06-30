Совет по земле одобрил выделение участка под глэмпинг «Слуда» в Нижнем Новгороде

Компания «Инторг» намерена построить глэмпинг «Слуда» в Нижнем Новгороде. 30 июня земельный совет одобрил предоставление в аренду участка площадью 4,09 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Площадка находится южнее дома №33 по проспекту Гагарина. Стоимость проекта оценена в 54 млн руб., реализация займет около трех лет. Проект предусматривает размещение модульных некапитальных объектов, предназначенных для отдыха, спорта, питания и развлечения туристов.

Название глэмпинга связано с «Урощичем Слуда» — памятником природы, находящимся на берегу Оки между Молитовским и Мызинским мостами.

Галина Шамберина