Экс-судью арестовали за махинации с землями Приэльбрусья

Верховный суд России удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие вменяет ему в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено в ноябре 2024 года после того, как Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина. В марте 2025 года он был объявлен в федеральный и международный розыск.

Бывшего судью обвиняют в махинациях с продажей земель национального парка «Приэльбрусье». В 2015 году Эльбрусский районный суд, который в тот период возглавлял Мурат Эфендиев, обязал администрацию Эльбрусского района продать участок площадью 6 тыс. кв. м в ущелье Адыл-Су за 450 тыс. руб. при кадастровой стоимости этой земли 8,4 млн руб. На участке планировалось возведение многоэтажной гостиницы и канатной дороги.

Земля была оформлена на Ларису Кадырову — сестру бывшего заместителя прокурора Кабардино-Балкарии Азрета Кадырова. Следствие считает его также причастным к махинациям. 19 июня 2025 года он был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы.

Александра Ларинцева, Пятигорск