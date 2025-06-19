Бывшего заместителя прокурора КБР Кадырова арестовали заочно

Басманный райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) арестовал на два месяца бывшего заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрета Кадырова. Санкция будет действовать два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Судебное решение потребовалось для организации розыска Азрета Кадырова по линии Интерпола.

Азрет Кадыров в марте 2025 года был объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в махинациях с федеральными землями в национальном парке «Приэльбрусье». Следствие установило, что земля приобреталась по символической цене и была оформлена на его родственницу.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было возбуждено в феврале 2024 года ГСУ СКР. Тогда же была задержана и доставлена в Москву сестра прокурора Лариса Кадырова, которая числилась собственницей участка в ущелье Адыл-Су, на котором планировалось строительство многоэтажной гостиницы. Администрация Эльбрусского района продала ей участок национального парка площадью 6 тыс. кв. м в 2015 году за 450 тыс. руб. при кадастровой стоимости 8,4 млн руб. Основанием для продажи стало решение Эльбрусского райсуда.

Азрет Кадыров на момент продажи участка работал в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры КБР и контролировал вопросы экономики, природопользования и прав предпринимателей.

Александра Ларинцева, Пятигорск