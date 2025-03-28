МВД объявило в розыск бывшего судью и прокурора из Кабардино-Балкарии

В ходе расследования дела о крупном мошенничестве с землями национального парка в Кабардино-Балкарии в федеральный розыск объявлены бывший заместитель председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурат Эфендиев и бывший заместитель прокурора республики Азрет Кадыров.

Экс-судье вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ) и отмывание денег организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В 2015 году Мурат Эфендиев «с сообщниками» приобрел на территории национального парка «Приэльбрусье» 6 тыс. кв. м земель под строительство. Затем недостроенные объекты были проданы, хотя не были готовы к эксплуатации. Ущерб от этой сделки составил не менее 31 млн руб.

Уголовное дело по факту «приобретения путем обмана права на находящийся в федеральной собственности земельный участок» было возбуждено в феврале 2023 года Главным следственным управлением СКР по СКФО, а в мае того же года передано в ГСУ СКР.

По делу пока взята под стражу только Лариса Кадырова — родная сестра бывшего заместителя прокурора КБР Азрета Кадырова, также объявленного в розыск.

Федеральная земля была «оформлена» на Ларису Кадырову в 2015 году, после того, как Эльбрусский районный суд обязал администрацию поселка Эльбрус заключить с женщиной договор купли-продажи этого участка за 450 тыс. руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск