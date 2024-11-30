Служили Фемиде, а теперь послужат следствию

Высшая квалификационная коллегия судей на ноябрьском заседании удовлетворила представление главы СКР России Александра Бастрыкина о даче разрешения возбудить уголовные дела в отношении трех бывших судей: заместителя председателя Красносельского суда Санкт-Петербурга Виктора Овчарова, ставропольского судьи Халима Теркулова и заместителя председателя Верховного суда КБР Мурата Эфендиева. Они подозреваются в разных преступлениях, в том числе в посредничестве во взяточничестве, незаконном приобретении и хранении наркотиков, в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Никто из трех судей на заседание не явился. Господин Теркулов сообщил, что у него ковид, Мурат Эфендиев пояснил, что находится по состоянию здоровья за рубежом, а господин Овчаров вообще находится в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Халима Теркулова встал в сентябре 2023 года, когда ставропольского судью задержали в Ейске сотрудники полиции. Они отслеживали место, популярное у многих здешних наркоманов.

Господин Теркулов практически был пойман с поличным, когда из бурьяна возле гаражей достал сверток с наркотическими средствами.

Когда полицейские потребовали, чтобы мужчина предъявил им содержимое карманов, он сначала признался, что купил марихуану для собственного пользования, а потом попытался убежать, сбросив по дороге пакет с наркотиком через забор водокачки. Впоследствии сверток был найден и установлена личность судьи. Через десять дней после инцидента, 30 сентября, он добровольно подал прошение об отставке.

В качестве официальных объяснений, каким образом он оказался в районе гаражей, господин Теркулов пояснял, что потерял накануне в этом месте ключи и искал их в траве. Однако все происходившее было записано на видео и попало в социальные сети. Рассмотрение представления главы СКР он просил отложить, так как болен ковидом, но хочет присутствовать в суде лично. При этом, как указали в ВККС, медицинских документов не предоставил.

Халим Теркулов был назначен судьей Ставропольского краевого суда в январе 2023 года и состоял в коллегии по уголовным делам. До этого он три года проработал мировым судьей в Щелковском районе Московской области, с 2018 года был назначен судьей Солнечногорского городского суда.

Еще один экс-судья, в отношении которого дано разрешение на возбуждение уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ),— бывший зампред Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурат Эфендиев. Следствие подозревает, что господин Эфендиев «с подельниками» приобрели территорию в 6 тыс. кв. м под возведение многоэтажной гостиницы и канатной дороги на территории национального парка «Приэльбрусье».

Позже, по данным следствия, недостроенную недвижимость продали, не оповестив покупателя о реальном статусе готовности объектов. Ущерб от махинации оценили в 31 млн руб.

Господин Эфендиев, так же как и его коллега из Ставропольского края, просил рассмотрение ВККС его дела отложить, ссылаясь на то, что находится за границей и не может вернуться «по медицинским показаниям». В адрес коллегии он направил письменные возражения, где возбуждение против него уголовного дела объяснял его «принципиальной позицией за годы судейской работы». Однако причины неявки в ВККС посчитали неуважительными и отклонили ходатайство бывшего коллеги.

В послужном списке Мурата Эфендиева — работа следователем в ОВД Черекского района КБР. В 2008–2012 годах он был судьей Усинского городского суда Республики Коми, в 2012–2014 годах — судьей Верховного суда КБР. С 2014 по 2020 год возглавлял Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии, а в 2020 году был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда республики.

Полномочия бывшего заместителя председателя Красносельского районного суда Виктора Овчарова квалификационная коллегия судей прекратила 13 октября 2023 года, через сутки после того, как оперативники ФСБ изъяли из багажника машины господина Овчарова папку с мечеными купюрами.

Сумма изъятого составляла 2,9 млн руб. Следствие заподозрило его в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Согласно материалам, собранным следствием, судья «предположительно» передал деньги в особо крупном размере «за удовлетворение исковых требований по гражданскому и административному делам». В распоряжение ВККС была предоставлена видеозапись, на которой зафиксировано, как Виктор Овчаров передает меченые купюры.

Представитель петербургского судьи на заседании коллегии настаивала, что возбуждение уголовного дела преждевременно, что у него не взяли объяснения во время доследственной проверки и что на бывшего судью могли оказывать давление. Сам господин Овчаров на коллегии не присутствовал по уважительной причине: он находится в зоне СВО.

Виктор Овчаров был назначен на должность судьи Красносельского районного суда города Санкт-Петербурга без ограничения срока полномочий 3 мая 2010 года. В 2014 году квалификационная коллегия присвоила ему шестой квалификационный класс. В апреле 2019 года указом президента он был утвержден на должность заместителя председателя Красносельского районного суда.

Александра Ларинцева, Пятигорск