«Союзмультфильм» планирует зарегистрировать товарный знак «Чебубу»

Киностудия «Союзмультфильм» намерена зарегистрировать товарный знак «Чебубу», пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента. Под товарным знаком киностудия планирует продавать в том числе косметику, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярские принадлежности. Всего в заявке, поданной 27 июня, указано 45 видов товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина заявила агентству, что название «Чебубу» отсылает к популярному персонажу «Лабубу».

«Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий скорее всего говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов: он позволяет обезопасить себя от конкурентов и создать задел для будущей монетизации бренда»,— заключила она.

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Игрушки впервые представили еще в 2015 году. Но в апреле 2024 года игрушки снова обрели популярность после того, как участница K-pop группы Blackpink Лиса была замечена с брелоком в виде Лабубу на сумке. В мае россияне потратили на покупку этих игрушек на маркетплейсах 2 млн руб.

Полина Мотызлевская