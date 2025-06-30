Бензин марок АИ-92 и АИ-95 на бирже за месяц подорожал на 12%

Цена бензина АИ-92 за июнь выросла на 11,9%, до 63,952 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 12,1%, до 68,124 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом месяце на бирже также подорожал топочный мазут — на 19,7%, до 20,93 тыс. руб. за тонну. Остальные виды топлива, представленные на бирже, подешевели: дизельное топливо — на 2,9%, до 56,916 тыс. руб. за тонну, сжиженный углеводородный газ — на 1,3%, до 16,197 тыс. руб., авиакеросин — на 0,8%, до 70,348 тыс. руб. за тонну.

Биржевые цены на бензин АИ-92 в июне обновляли максимумы с начала года в условиях сезонного роста спроса, снижения запасов и стремления оптовых покупателей закрыть сделки в преддверии длинных выходных. Цены на АИ-95 остаются значительно ниже максимумов 2024 года. Источник «Ъ» в отрасли считает, что в ближайшие месяцы бензин в опте продолжит дорожать.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо продалось по сезону».