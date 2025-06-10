Топливо продалось по сезону

Биржевые цены на бензин АИ-92 обновляют максимумы с начала года в условиях сезонного роста спроса, снижения запасов и стремления оптовых покупателей закрыть сделки в преддверии длинных выходных. Во вторник котировки превысили 59 тыс. руб. за тонну, превысив и пиковые значения прошлого лета. Цены на АИ-95 растут умеренно и остаются значительно ниже максимумов 2024 года, когда отмечался дефицит этой марки из-за инцидентов на НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части РФ 10 июня выросли на 1,33%, до 59,16 тыс. руб. за тонну, установив новый максимум с начала 2025 года. Котировки также превысили пиковые значения прошлого лета, когда цены на АИ-92 поднимались до 58,72 тыс. руб. за тонну. Стоимость этой марки бензина демонстрирует восходящую динамику с коррекциями с 7 апреля — за этот период котировки выросли на 17,7%.

АИ-95 на Петербургской бирже 10 июня подорожал на 0,39%, до 61,58 тыс. руб. за тонну. Котировки находятся вблизи максимальных значений этого года (62,35 тыс. руб. за тонну), но остаются заметно ниже пиковых уровней лета 2024 года, когда цены росли до 74,31 тыс. руб. за тонну.

Источник “Ъ” в отрасли считает, что в ближайшие месяцы бензин в опте продолжит дорожать.

По его словам, на рынок влияет сезонный рост спроса, сокращение ранее накопленных запасов и переносы ремонтов НПЗ, которые могут ограничить предложение топлива летом. Динамика биржевых цен, ожидает собеседник “Ъ”, не будет напрямую транслироваться на розничный рынок. В последние годы цены на АЗС росли примерно на уровне или чуть выше инфляции, напоминает он.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что ситуация на рынке абсолютно стабильная. Он напоминает, что прошлым летом на рынке наблюдался дефицит АИ-95, связанный с аварией на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В тот период, продолжает господин Аркуша, АИ-95 стоил дороже АИ-92 почти на 15–20 тыс. руб. за тонну.

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Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин также указывает, что сравнение текущих цен на бензины с прошлогодними максимумами проводить трудно: в 2024 году из-за атак на НПЗ страдало прежде всего производство АИ-95. В этом году, продолжает аналитик, атак на НПЗ меньше и стоимость АИ-95 существенно ниже пиковых значений прошлого года.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что спрос несколько оживился на этой короткой неделе: покупатели фиксировали объемы в преддверии длительных выходных.

По его словам, в остальном ситуация на рынке остается стабильной. Текущие котировки АИ-92 все еще значительно ниже рекордов августа 2023 года, когда европейский индекс достигал 63,9 тыс. руб. за тонну, указывает господин Дьяченко.

По словам Максима Дьяченко, летом ценовой разрыв между АИ-92 и АИ-95 традиционно увеличивается, но неравномерно, а причины роста по отдельным маркам выявить сложно, так как большие объемы приобретают крупные нефтяные компании. Текущий рост котировок АИ-92 может быть связан с закупками одной из вертикально интегрированных нефтяных компаний, допускает он.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов объясняет рост котировок увеличением спроса. По его прогнозу, цены на топливо по итогам года вырастут выше инфляции из-за увеличения акцизов в начале года, которые еще не отразились на рознице. По последним данным Росстата, по итогам апреля автомобильный бензин в среднем подорожал в рознице на 12,3% год к году, что выше уровня инфляции (10,23% в апреле, по данным ЦБ). По данным Росстата, средние цены на АИ-92 за год по итогам апреля выросли на 11,1%, до 56,48 руб. за литр, на АИ-95 — на 10,9%, до 61,71 руб. за литр. С декабря 2024 года котировки увеличились на 2,4% и 2,3% соответственно.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов говорил 5 июня, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен автомобильным топливом. По его словам, товарные запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах достигают 1,8 млн тонн, что на 2% превышает показатель начала 2024 года.

Ольга Семеновых