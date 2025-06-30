ЦБ: льготная ипотека не должна доминировать на рынке

Зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что правительству нужно сохранить адресный характер льготных ипотек. По его словам, ЦБ выступает против чрезмерного расширения категорий граждан, которым доступны такие программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Общий посыл правительству состоит в том, что вся совокупность программ льготного кредитования должна иметь адресный характер и не должна быть значительной по отношению к общему объему кредитования»,— сказал Алексей Заботкин журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил зампред ЦБ, регулятор поддерживает точечные меры поддержки для определенных категорий граждан. При этом, по его словам, доминирование льготной ипотеки создаст перекосы на рынке жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 20 июня сообщил, что правительство отложило рассмотрение вопроса о расширении льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет. Он пояснил, что любые новые решения по ипотеке при высоком уровне ключевой ставки станут причиной «огромных бюджетных расходов».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Семейной ипотеке пересматривают ценз».