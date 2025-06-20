В России отложили расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что обсуждение вопроса о расширении льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложено. Минфин не поддержал инициативу из-за высокой ключевой ставки, пояснил он.

«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы»,— сказал господин Хуснуллин РБК. Он допустил, что власти вернутся к обсуждению вопроса после ослабления денежно-кредитных условий.

В мае президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых есть дети до 14 лет включительно.

«Семейная ипотека» по ставке 6% на новую квартиру или строительство индивидуального дома действует до 2030 года. Она распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для жителей столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для жителей остальных регионов сумма не превышает 6 млн руб.

О предложениях по изменению программы — в материале «Ъ FM» «Семейной ипотеке пересматривают ценз».

Елизавета Шмакова