«Приборы создают динамические профили и предсказывают потребности пользователей»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как производители климатической техники интегрируют ИИ в свои разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TCL Фото: TCL

В мае месяце метеорологи обещали необычайно знойное лето по всей России, потом пришел циклон, и все поменялось. Но без жарких событий не обошлось в мире климатической техники. Бренд TCL, известный прежде всего как производитель телевизоров, представил систему энергосбережения для кондиционеров на базе технологии с искусственным интеллектом T-AI. Главная ее особенность — использование встроенных чипов и сенсоров с высокой точностью. Приборы в режиме реального времени отслеживают температуру и влажность, создают динамические профили и предсказывают потребности пользователей, заверяет производитель. Это позволяет автоматически регулировать работу компрессора так, что, например, в режиме AI ECO аппарат экономит до 37% электроэнергии. Именно такой результат на испытаниях зафиксировали специалисты крупнейшей глобальной компании по тестированию, инспекции и сертификации SGS.

Инженеры TCL интегрировали технологию T-AI сразу в три новые серии своей климатической техники: VoxIN, BreezeIN Pro Inverter и FreshIN Plus. Последняя, например, подчеркивает вендор, предлагает не только охлаждение, но и обогрев с интеллектуальным воздушным потоком. Еще разработчики предусмотрели в новинках многоступенчатую фильтрацию, приток свежего воздуха, ультратихий режим от 16 дБ и даже голосовое управление без необходимости подключения кондиционера к Wi-Fi. Как заявляют представители TCL, компания стала первой, кто интегрировал систему ИИ-энергосбережения в бытовые кондиционеры, и уже получила более 15 патентов в этой области.

Между тем на российском рынке уже можно найти климатические решения с ИИ других производителей. Например, Samsung предлагает серию Bespoke AI WindFree 2025, где искусственный интеллект анализирует привычки пользователя и погодные условия, а также управляет двойным инверторным мотором для создания персонального микроклимата. Устройства серии получили функции автоматического включения, удаленного управления и продвинутой фильтрации. Бренд Gree внедрил в свои устройства технологию G-AI 2.0. Она адаптирует работу кондиционера к окружающей среде и позволяет экономить до 27% электроэнергии. Кроме того, решение поддерживает автоматическую фильтрацию и ионизацию воздуха. По данным АТОЛ Онлайн, с января по май спрос на кондиционеры вырос на 9% год к году, а средняя стоимость покупки в категории выросла на 15%.

Александр Леви