Никол Пашинян переступил через прошлое

В традиционно напряженных отношениях Еревана и Анкары открылась новая глава: премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Армянские власти назвали событие историческим: это первая встреча такого уровня между лидерами двух стран, никогда не имевших дипломатических отношений. Визиту предшествовали определенные уступки Армении и изменение ее курса в отношении конфликта с Азербайджаном — союзником Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я считаю, что это исторический визит, поскольку руководитель Армении впервые осуществляет такого уровня визит, который состоится по приглашению турецкой стороны»,— сказал спикер парламента Армении Ален Симонян, анонсируя поездку Никола Пашиняна в Турцию. При этом, по утверждению Еревана, этот визит необходим не только для нормализации отношений с Анкарой, но и для урегулирования конфликта с Баку. Примечательно, что за день до приезда Никола Пашиняна в турецком городе Кахраманмараш Реджеп Тайип Эрдоган встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Никол Пашинян же прибыл в Стамбул утром 20 июня и вскоре после прилета провел встречу с представителями армянской общины Турции, посетил Кафедральный собор Пресвятой Богородицы и Голубую мечеть, а затем возложил цветы к памятнику армянскому композитору Комитасу.

Встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом, ради которой и был организован визит, состоялась только вечером пятницы и продлилась чуть меньше двух часов.

Как сообщила пресс-служба армянского правительства, стороны обсудили нормализацию армяно-турецких отношений и необходимость конструктивного диалога, а также предложение армянского правительства по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

Затрагивался и вопрос армяно-азербайджанских отношений. «Президент Эрдоган обратил внимание на важность достигнутого соглашения на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией в нынешних условиях. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит оказывать всевозможную поддержку усилиям, направленным на развитие региона на основе взаимовыгодного подхода»,— сообщила канцелярия турецкого лидера. В целом заявления обеих сторон по итогам переговоров оказались довольно сдержанными.

Турция одной из первых признала независимость Республики Армения в 1991 году, но дипломатические отношения между странами так и не были установлены. Во время Первой карабахской войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Турция поддержала Азербайджан, а в 1993-м в одностороннем порядке закрыла наземную границу с Арменией. В дальнейшем вопрос нормализации отношений Анкары и Еревана турецкая сторона постоянно связывала с решением ситуации в Нагорном Карабахе.

Не менее острый вопрос во взаимоотношениях стран — события 1915 года в Османской империи, где, по разным данным, были арестованы, а затем и убиты до 1,5 млн армян. Армения долгие годы призывала международное сообщество признать случившееся геноцидом, но Турция с названным числом жертв и использованием термина «геноцид» для описания этих событий не соглашается.

Первые попытки восстановить отношения Турции и Армении были предприняты еще в 2009 году. 10 октября того года в Цюрихе стороны подписали протоколы, предусматривающие установление дипломатических отношений, открытие сухопутной границы и создание межгосударственной комиссии по историческим вопросам. Документы так и не были ратифицированы парламентами и в итоге были денонсированы. Эксперты сходились во мнении, что главной причиной стала позиция Баку: МИД Азербайджана тогда резко раскритиковал действия Турции, готовой на такой шаг, в то время как конфликт в Нагорном Карабахе оставался неразрешенным.

Ситуация изменилась после 2020 года — в том году Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне, под контроль Азербайджана перешли Шуша и Гадрут, а также значительная часть территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху. Спустя год после этих событий наметились подвижки в турецко-армянском диалоге: стороны назначили спецпредставителей по нормализации отношений, чья первая встреча состоялась в Москве в январе 2022 года.

Контакты продвигались и на высшем уровне: в том же году в Праге состоялась первая очная встреча Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита Европейского политического сообщества. В июне 2023 года армянский премьер даже приехал в Турцию на инаугурацию господина Эрдогана. А в сентябре Азербайджан провел военную операцию, по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование, а свыше 100 тыс. армян покинули регион.

После потери Нагорного Карабаха риторика армянского правительства в отношении Турции значительно смягчилась. «Я однозначно хотел бы, чтобы между Арменией и Турцией были установлены дипломатические отношения, чтобы граница была открыта для железнодорожного и автомобильного сообщения, чтобы деловые связи были прямыми»,— говорил Никол Пашинян в интервью турецким СМИ в марте.

И тогда же премьер дал понять, что в условиях, когда одна ключевая проблема — Нагорный Карабах — больше не стоит на повестке дня, Ереван, по всей видимости, готов пойти на уступки по другим аспектам. Среди них и болезненный для армян вопрос о признании геноцида.

«Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян сегодня не входит в число наших внешнеполитических приоритетов»,— заявил господин Пашинян и тут же добавил, что в самой Армении факт геноцида — «неоспоримая истина».

Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно говорил о постепенной нормализации отношений с Арменией, что, по его словам, в итоге должно благоприятно сказаться на обстановке в регионе. При этом теперь, уже после решения нагорнокарабахской проблемы, турецкий лидер связывает этот вопрос с подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. 17 статей договора были согласованы еще в марте, но позднее этот процесс фактически встал на паузу.

Ереван заявлял о готовности обсуждать сроки и место подписания документа, но Баку выдвигал два предварительных условия: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение Конституции Армении. По словам дипломатического источника армянского издания 24News, на переговорах с президентом Эрдоганом Никол Пашинян планировал поднять этот вопрос и рассказать, в частности, что обсуждается возможность подписать мирное соглашение в США (в сентябре этого года) или в ОАЭ (в декабре). Официально, впрочем, ни одна из сторон не сообщала о подобных обсуждениях.

Лусине Баласян