Суд в Екатеринбурге арестовал трех человек по делу этнической ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу до 19 июля Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, обвиняемых по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова, обвиняемых по аналогичной статье, постановлением суда удовлетворено ходатайство о продлении им срока содержания на 72 часа. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, все они входили в этническую преступную группировку, на счету которой убийства и покушения, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах в Екатеринбурге.

В связи с произошедшим МИД Азербайджана сделал официальное заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения». По неофициальным данным, два человека при задержании умерли из-за проблем с сердцем.

Официальный представитель МИД России Марина Захарова отметила, что задержанные выходцы из Азербайджана являются гражданами России и с ними проводятся оперативные мероприятия в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных тяжких преступлений.

В Азербайджане в ответ на действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге отменили все культурные мероприятия, организованные российскими государственными и частными учреждениями.

Дмитрий Кожаев, Николай Яблонский