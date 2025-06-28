В Екатеринбурге за убийства задержали предполагаемых членов этнической ОПГ

В Свердловской области разоблачена этническая ОПГ, связанная с убийствами и заказными покушениями, сообщили в СУ СКР по региону. Задержания произошли накануне в Екатеринбурге. Местные СМИ сообщали о нескольких десятках задержанных представителей азербайджанской диаспоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, члены этнической преступной группы причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. «Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием. Проведены обыски по местам их проживания»,— говорится в сообщении СКР.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте фигурантов дела. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.



Расследованием уголовного дела, возбужденного по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Свердловской области.

По данным портала Е1.ru, среди задержанных были братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ. Оба скончались, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем. Якобы их подозревали в убийстве азербайджанского торговца Юниса Пашаева в мае 2001 года на улице Блюхера — его зарезали ножами.

МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями на азербайджанцев в Екатеринбурге». «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а девять человек были задержаны»,— говорится в заявлении.

Азербайджанские дипломаты заявили, что ожидают от российской стороны «проведения незамедлительного расследования этого дела и в кратчайшие сроки привлечь виновных этого недопустимого акта насилия к ответственности».

Дмитрий Кожаев