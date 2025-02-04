«Альянсспецстрой» не уклонился от штрафа

Тамбовская строительная компания ООО «Альянсстройсервис» должна заплатить федеральной налоговой службе 1,3 млрд руб., следует из документов суда. Весной 2021 года ведомство провело выездную проверку и обнаружило, что застройщик уклонялся от налогов, используя схему с участием «технических» контрагентов. Результатом стало требование о выплате 1,6 млрд руб., которое компания оспорила в арбитражном суде Тамбовской области. После длительной тяжбы суд удовлетворил этот иск лишь частично. Как отмечают юристы, шансы «Альянсстройсервиса» на обжалование минимальны, при этом налоговики могут побороться за увеличение штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце прошлой недели арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск компании «Альянсстройсервис», которая оспаривала требование федеральной налоговой службы о выплате 1,6 млрд руб. налогов и штрафов. Суд уменьшил сумму до 1,3 млрд руб. В инспекции федеральной налоговой службы по городу Тамбову не предоставили «Ъ-Черноземье» оперативный комментарий.

Представители группы компаний Александра Жупикова, со структурами которого, по мнению ФНС, аффилирован истец, не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Как следует из определения суда, в апреле 2021 года налоговый орган провел выездную проверку и установил, что компания привлекала взаимосвязанных между собой «технических» контрагентов, документооборот между которыми был организован способом, позволяющим системно не уплачивать налоги с доходов от государственных и коммерческих контрактов.

Одновременно налоговики установили, что сам «Альянсстройсервис» и привлеченные компанией юрлица аффилированы со структурами тамбовского бизнесмена Александра Жупикова, в группу компаний которого входят предприятия аграрной, пищевой и строительной отрасли. В результате проверки в июле 2022 года инспекция Федеральной налоговой службы по городу Тамбову приняла решение о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. По состоянию на октябрь того же года требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов составляло 1,6 млрд руб.

В суде сторона «Альянсстройсервиса» утверждала, что представила документы, подтверждающие реальность хозяйственных операций и сопровождавших их затрат, а то, что у привлеченных контрагентов нет, к примеру, никаких транспортных средств, еще не означает неспособность выполнить взятые обязательства. Первоначально арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство «Альянсстройсервиса» и приостановил действие решения налогового органа, приняв во внимание то, что изъятие такой суммы дестабилизирует финансовое состояние компании, создаст угрозу ее банкротства и может лишить работы 180 сотрудников.

Налоговики не согласились с решением и подали кассационные жалобы. Арбитражный суд Центрального округа отменил определение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Кроме того, региональный арбитражный суд рассматривает еще одно заявление налоговиков — о признании «Альянсстройсервиса» банкротом. Оно было подано осенью 2023 года.

В январе 2024 года процесс был приостановлен до принятия решения по основному делу, чтобы избежать риска противоречащих друг другу судебных актов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Альянсстройсервис» зарегистрировано в 2017 году в Тамбове с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и единственный учредитель — Дмитрий Сигаев. Выручка компании за 2023 год составила 63 млн руб., чистый убыток — 227 тыс. руб. С 2017 года «Альянсстройсервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд руб. Крупнейший из них — на строительство школы на 2,4 тыс. мест на севере Тамбова. Кроме того, компания работала в Луганской Народной Республике. Жилых домов в активе застройщика нет, следует из Единой информационной системы жилищного строительства.

Заместителю председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниилу Черных-Аипову заслуживающим внимания кажется решение суда учесть смягчающие обстоятельства. «На практике подтверждение наличия умысла по умолчанию влечет за собой наложение повышенного взыскания на налогоплательщика, что согласуется с нормами Налогового кодекса. Тем не менее в этой ситуации суд, апеллируя к позиции Конституционного суда, счел возможным отклониться от общего вектора и снизить размер штрафных санкций в силу наличия целого ряда обстоятельств, таких как отнесение компании к субъектам МСП, ведение благотворительной деятельности и социальная направленность»,— поясняет эксперт. По его мнению, ключевую роль сыграло тяжелое финансовое положение компании.

«Включение в реестр малого и среднего предпринимательства также в последнее время все чаще учитывается в качестве смягчающего вину обстоятельства как налоговыми органами, так и судами»,— добавляет советник, руководитель налоговой практики фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Констандина.

При этом шансы на обжалование минимальны: первая инстанция достаточно детально проанализировала все обстоятельства дела и вынесла взвешенное решение, учитывающее как интересы государства, так и реальные возможности бизнеса по уплате штрафа, считает юрист Enforce Law Company Владимир Климов. В отличие от «Альянсстройсервиса», практически не имеющего шансов на пересмотр решения суда, налоговый орган еще может побороться за более крупную сумму штрафа, поскольку суд апелляционной инстанции может не согласиться с текущим решением, добавляет управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Юрий Голубь, Анна Швечикова