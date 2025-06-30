Нижний Новгород готовится к непогоде из-за циклона «Корнелиус»

По прогнозам синоптиков, из-за циклона «Корнелиус» в Нижнем Новгороде за неделю с 30 июня по 6 июля прольется до 50-70 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большая часть осадков ожидается с 30 июня по 2 июля. Дорожные и коммунальные службы готовятся к предстоящей непогоде. В мэрии рассказали, что усилится работа по расчистке ливневок, ликвидации подтоплений и уборке поваленных деревьев.

По информации Евгения Тишковца, в первой половине июля жара не ожидается, прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. По долгосрочному прогнозу погоды, июль в Нижегородской области также будет нежарким, температура воздуха окажется на один-два градуса ниже многолетних климатических значений. Нормы для Нижнего Новгорода в июле составляют +15,1°C ночью и +24,9 °C днем. Во второй и третьей декадах июля дневная температура прогнозируется от +20 до +25 °C и лишь иногда до +30°C.

Галина Шамберина