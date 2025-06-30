Нацбанк Казахстана одобрил создание государственного крипторезерва

Национальный банк Казахстана поддержал идею депутатов о создании государственного резерва криптоактивов. Об этом сказано в ответе (.pdf) председателя Нацбанка Тимура Сулейменова на депутатский запрос. Внимание на документ обратило издание Frank Media.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крипторезерв могут создать на базе дочерней организации Национального банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями. Источниками резерва могут быть конфискованные криптоактивы, а также криптовалюты, добытые майнером с госучастием.

Нацбанк отметил, что главным фактором эффективного управления крипторезервом должна быть централизованная институционализация, чтобы обеспечить сохранность активов. Конкретные механизмы формирования резерва проработают с правоохранительными и заинтересованными госорганами.

В мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что в республике создадут пилотную зону CryptoCity. Там можно будет покупать товары и услуги при помощи криптовалют. Министр цифрового развития Жаслан Мадиев назвал наиболее подходящей локацией поселок Алатау (входит в Медеуский район города Алматы). Когда эта зона начнет работать, пока неизвестна.