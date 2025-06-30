Конфликт на клеточном уровне

Международная шахматная федерация (FIDE) впервые официально отреагировала на деятельность 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который уже несколько лет ведет активную борьбу с читерством в своем виде спорта. Реакцию вызвал иск господина Крамника о клевете, поданный им в швейцарский суд к интернет-платформам Chess.com и Chessdom.com, а также чешскому гроссмейстеру Давиду Наваре, утверждавшему, что после публикации российского шахматиста, представившей его игру в онлайн-турнирах как очень подозрительную, оказался в состоянии глубокой депрессии. FIDE призвала Владимира Крамника отозвать иск, но при этом выразила готовность «тщательно изучить» его методы выявления мошенников. Сам господин Крамник настаивает на том, что они — единственный оставшийся для него путь, чтобы привлечь внимание к теме читерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Владимира Крамника, все исследования, выявляющие «тревожные аномалии» в шахматах, игнорировались FIDE и Chess.com, а часто даже высмеивались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По словам Владимира Крамника, все исследования, выявляющие «тревожные аномалии» в шахматах, игнорировались FIDE и Chess.com, а часто даже высмеивались

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация опубликовала заявление, в котором настаивает на том, что один из лучших шахматистов в истории 14-й чемпион мира Владимир Крамник наносит «огромный вред» «шахматному сообществу», а его «нарратив» может быть «губительным» для карьеры некоторых спортсменов. В документе, правда, приводится лишь одна фамилия такого спортсмена — чешского гроссмейстера Давида Навары. FIDE призывает господина Крамника «как можно скорее» отозвать иск, поданный к нему. Кроме того, федерация сообщила, что создаст специальную рабочую группу. В ее задачу будет входит «тщательное» изучение методов, предложенных Владимиром Крамником для «практического применения». FIDE пригласила самого чемпиона предоставить детали его подхода и статистические данные для оценки.

Это первая официальная реакция головной структуры в шахматах на деятельность, которую уже несколько лет ведет Владимир Крамник и которая довольно часто генерирует громкие новостные поводы.

Поводом для заявления FIDE стал зарегистрированный на прошлой неделе женевским судом иск господина Крамника о клевете и дискредитации.

Он подал его к двум очень заметным в сегменте интернет-платформам — крупнейшей шахматной игровой онлайн-площадке Chess.com и новостному ресурсу Chessdom.com, а также Давиду Наваре, довольно известному шахматисту, ранее часто участвовавшему в престижных соревнованиях. Иск появился спустя примерно месяц после жалобы, направленной Владимиром Крамником в Еврокомиссию. В ней он обвинял Chess.com в злоупотреблении монопольным положением на рынке. Жалоба была продолжением давнего конфликта господина Крамника с платформой, которая постоянно попадала в поле его зрения из-за подозрительных, по мнению чемпиона, партий, свидетельствующих о нечестной игре и ее игнорировании со стороны организаторов онлайн-турниров. В конце концов дело дошло до дисквалификации россиянина со стороны Chess.com.

С ее основным турниром — проводящимся регулярно Titled Tuesday, привлекающим ведущих гроссмейстеров,— и связана очень шумная история с Давидом Наварой. Владимир Крамник опубликовал в 2024 году в X пост, в котором представил любопытную статистику. В нем было подсчитано среднее количество «зевков», то есть исключительно грубых ошибок, сделанных постоянными участниками Titled Tuesday в условиях жесткого цейтнота — когда на часах остается менее десяти секунд. В лидерах оказались и в самом деле отнюдь не элитные гроссмейстеры, а плохо знакомые широкой публике Дмитрий Гольцев и Кристофер Ю. Следом за ними расположился как раз Давид Навара. В самом посте не содержалось прямых обвинений в использовании подсказок (если не считать красноречивого обыгрыша названия турнира—– Cheating Tuesday), но в шахматном сообществе интерпретировали приведенную таблицу как указание на практически бесспорных, по версии ее автора, читеров.

Так же, как выяснилось, ее воспринял и Давид Навара. В мае он опубликовал на Chess.com текст, в котором утверждал, что после выхода поста Владимира Крамника у него «ухудшились сон и концентрация», а состояние, охарактеризованное как «глубокая депрессия», заставило обратиться к психотерапевту и психиатру.

Господин Навара признавался, что у него возникали даже «суицидальные» мысли и существовала «реальная опасность» того, что из-за данных Владимира Крамника он «совершит самоубийство».

Давид Навара, которого FIDE в своем свежем заявлении назвало «приверженцем fair play», обратился в нее с жалобой на российского гроссмейстера.

На нынешний призыв федерации отказаться от иска Владимир Крамник отреагировал весьма сдержанно. В своем очередном открытом письме он напомнил FIDE, что еще год назад он обратился в организацию «с просьбой представить и обсудить статистические методы и данные», собранные его командой, а также предоставить ему «час для их презентации на специальной двухдневной сессии по античитингу во время Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште, но не получил никакого ответа». При этом господин Крамник выразил сомнение в компетентности античитингового департамента федерации, однако отметил, что примет предложение «предоставить для анализа данные и методологию», разработанные его группой, «при условии, что это будет сделано независимой и компетентной командой».

Владимир Крамник дал понять, что не сомневается в правильности избранного им «способа представления статистики».

«Я признаю, что иногда он может быть несколько резким, но я считаю, что это единственный оставшийся для меня путь, чтобы привлечь внимание общественности к множеству случаев крайне маловероятных результатов, которые постоянно происходят в онлайн-турнирах с призовым фондом. Это вопиющее пренебрежение к главной угрозе целостности шахмат в целом вынудило меня использовать жесткие методы, которых я не хотел бы применять и избежал бы, если бы видел сотрудничество вместо сопротивления»,— написал 14-й чемпион мира, добавив, что «до сих пор все десятки исследований, выявляющих тревожные аномалии, игнорировались как FIDE, так и Chess.com, а часто даже высмеивались без их рассмотрения».

Помимо этого, господин Крамник настаивает в письме, что «уже месяцами» является «мишенью одной известной силы в шахматах и аффилированных к ней лиц», которые «непрерывно ведут грязную и клеветническую пиар-атаку» против него. В качестве фронтмена этой атаки он выделил входящего в список наиболее активных критиков россиянина знаменитого американского гроссмейстера Хикару Накамуру, распространяющего в основном на Chess.com «ложные, оскорбительные и клеветнические материалы».

Несмотря на эти заключения, Владимир Крамник выразил готовность к «мирному разрешению конфликта», но с важной оговоркой насчет того, что «оно не может и не будет односторонним». «Я прекращу совместный судебный иск к Chess.com, Chessdom.com и господину Наваре только в том случае, если они отзовут все клеветнические материалы и заявления, наносящие ущерб моей репутации, и публично извинятся»,— подчеркнул господин Крамник.

Алексей Доспехов