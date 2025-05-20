Чемпион мира по шахматам сыграет в монополию

В шахматах в ближайшее время может разразиться очень громкий скандал. Его инициировал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, сообщивший, что отправил в Евросоюз жалобу на крупнейшую шахматную онлайн-платформу Chess.com, которая в последнее время занимается организацией топовых в своем виде турниров. По данным “Ъ”, господин Крамник, давно конфликтующий с платформой из-за своей исключительно жесткой позиции в вопросе борьбы с читингом, готов предъявить к ней претензии по целому ряду пунктов. В их числе — злоупотребление почти монопольным положением на рынке. Chess.com недавно уже пережила один заметный судебный процесс, завершившийся мировым соглашением, в котором истцом был американский гроссмейстер Ханс Ниман. Он утверждал, что компания и тесно связанный с ней лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен нанесли колоссальный — на $100 млн — ущерб его репутации.

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Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Владимир Крамник

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

В аккаунте в X 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, владевшего главным в шахматах титулом с 2000 по 2007 год, появился короткий пост, в котором он информирует, что «соответствующие регуляторные органы ЕС» «получили» и «начали анализировать» направленное им выдающимся российским гроссмейстером «требование о проведении расследования», основанного на предоставленной «фактической документации» объемом «более 60 страниц». В сообщении также сказано, что «решение об открытии официального дела» в таких случаях «обычно принимается примерно спустя месяц». Кроме того, пост содержит фото двух страниц документов, о которых идет речь. Правда, большая часть текста на них замазана.

Из первого фото следует, что официальная жалоба касается «систематических нарушений многочисленных положений регламента ЕС шахматной онлайн-платформой Chess.com».

На втором — положение зарегистрированной в американском штате Юта компании на рынке Евросоюза названо «доминирующим». Там же видны цифры — от 1 до 14.

Владимир Крамник, с которым связался “Ъ”, подтвердил свои намерения инициировать процесс против Chess.com, но отказался от подробных комментариев. Он также отметил, что 14 — это количество претензий, фигурирующих в его жалобе. Она, несомненно, может спровоцировать очень громкий скандал в шахматах.

Chess.com в последнее время превратилась в одного из крупнейших игроков на шахматном рынке. Эта онлайн-платформа, число пользователей которой еще два года назад превысило 100 млн, является безусловным лидером в своем сегменте. И дело даже не в ее востребованности у любителей шахмат как игровой площадки. Пандемия коронавируса с ее ограничениями привела в том числе к резкому взлету онлайн-шахмат. Их «удельный вес» сейчас вполне сопоставим с тем, что имеют «живые», за доской, шахматы. Так вот, в этом жанре Chess.com проводит множество соревнований с участием звезд. Они, например, каждую неделю выступают в турнирах под названием Titled Tuesday, в которых наряду с ними принимают участие шахматисты, не занимающие высоких мест в рейтинге. В них постоянно играет даже первый номер мирового рейтинга Магнус Карлсен, чью компанию — Play Magnus Group — Chess.com приобрела в 2022 году за $82,9 млн.

Но платформа устраивает и по-настоящему топовые, не уступающие в плане внимания публики «классическим» супертурнирам состязания. Сообщение Владимира Крамника, скажем, было опубликовано перед стартом Chess.com Classic. Его состав — это сплошь шахматные знаменитости, такие как тот же Карлсен, выигравший в прошлом году титул чемпиона мира индиец Гукеш Доммараджу, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, россиянин Ян Непомнящий, узбек Нодирбек Абдусатторов. На кону в турнире чрезвычайно ценные призы в виде путевок на Esports World Cup. Он состоится летом и представляет собой что-то наподобие олимпиады по компьютерным играм с огромным — около $60 млн — призовым фондом.

Имя Владимира Крамника с некоторых пор часто упоминалось именно в контексте его отношений с заблокированной в России в 2022 году платформой chess.com. Господин Крамник в этом десятилетии проявил пристальный интерес к онлайн-формату, которым ранее не увлекался. Причем практически сразу он акцентировал внимание на чрезвычайно актуальной теме. Это тема шахматного читинга. О том, что он процветает в онлайн-игре, из-за чего в ней появляются феномены, показывающие скромные результаты за доской, но «удаленно» побеждающие даже фронтменов, не допуская ошибок, говорили многие, но Владимир Крамник — особенно активно. Он неоднократно выделял «странные» партии и «странные» карьеры различных шахматистов — как известных лишь в интернете, так и без оговорок элитных вроде Хикару Накамуры. При этом чаще всего в поле зрения господина Крамника попадали выступления именно на Chess.com.

Его активность вылилась в публичный конфликт между платформой и 14-м чемпионом мира. Она закрыла его блог, а затем стала запрещать Владимиру Крамнику играть на своих соревнованиях. Наиболее свежий виток конфликта относится к декабрю 2024 года. Тогда господина Крамника поразили шесть побед в шести партиях, одержанных на очередном Titled Tuesday безвестным британцем Томасом Рендлом. Тот факт, что Chess.com позволяет таким шахматистам участвовать в своих турнирах, он назвал «позором». Платформа отреагировала дисквалификацией Владимира Крамника на шесть месяцев. В ее заявлении говорилось, что он «нарушает политику» компании, «публично подвергая сомнению» честность игроков, вместо того чтобы «напрямую» обратиться в Chess.com. Господин Крамник, узнав о санкциях, пригрозил иском платформе, запрещающей ему «свободно выражать собственное мнение», что, в частности, «приводит к потере прибыли». Он утверждал, что посылал в Chess.com запросы по поводу спорных партий, но та на них не отвечала.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом подготовки нынешней жалобы Владимира Крамника, говорит, что 14-й чемпион мира хочет доказать, что платформа «занимает близкую к монопольной позицию на рынке и грубо злоупотребляет ею», «выживая с него неугодных ей игроков» и «лишая их права заниматься основной деятельностью».

Авторы жалобы уверены, что «бизнес увяз в читинге» и Chess.com, по существу, «поддерживает его, отказываясь признавать наличие проблемы», поскольку признание «уничтожит ее репутацию и выльется в бесчисленные претензии со стороны обманутых участников предыдущих состязаний с пересмотром результатов». При этом собеседник “Ъ” знает, что господин Крамник со своей командой провел «глубокий статистический анализ ситуации, собрав огромный массив информации». Он предполагает, что доказательство существования такой практики может оказаться «катастрофическим ударом» для платформы, особенно если Владимир Крамник реализует идею обратиться с претензиями не только в ЕС, но и в американский суд.

Илья Мерензон, глава компании World Chess, которая также чрезвычайно заметна на шахматном рынке, указал “Ъ” на то, что «Chess.com, оказывая сильное влияние на спорт, ни перед кем не отчитывается». «Факт, что, даже если у нее есть механизмы античитинга, компания их не раскрывает. Должны быть прозрачные и понятные процедуры для проверки, контроля или для того, чтобы иметь возможность опровергнуть несправедливые обвинения. Но их не видно». По мнению господина Мерензона, высказывания и действия Владимира Крамника «в любом случае идут на пользу шахматам, так как он превратил борьбу с мошенниками, назревшую дискуссию о ней в мейнстрим, сделав для античитинга в одиночку больше, чем все структуры, вместе взятые». Илья Мерензон добавил, что «большинство предположений гроссмейстера насчет читеров подтвердились» и что «он не просто кидается обвинениями, а представляет подозрительные кейсы, отнесенные к таковым по результатам тщательного и профессионального анализа».

В Chess.com во вторник на запрос “Ъ” по поводу заявлений Владимира Крамника не ответили. Между тем в истории платформы уже было одно наделавшее шуму судебное разбирательство. Его инициатором оказался молодой американский гроссмейстер Ханс Ниман, которого в 2022 году обвинил в читинге Магнус Карлсен. Обвинения норвежца поддержало исследование Chess.com. Его выводы базировались на изучении партий Ханса Нимана. Эксперты Chess.com констатировали, что, «весьма вероятно», господин Ниман воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях», включая партии в рамках турниров с призовыми деньгами на кону.

Конфликт продолжился иском от Ханса Нимана, поданным в федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн с группы ответчиков, якобы нанесших ущерб его репутации и карьере.

В список попали Магнус Карлсен, Chess.com, ее исполнительный директор Даниэль Ренш и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура. Ханс Ниман, разумеется, обвинял ответчиков в клевете. Chess.com, по его словам, использовала свой сайт для того, чтобы доказывать его нечестность, пусть никаких конкретных фактов у нее так и не появилось. Процесс, однако, закончился мировым соглашением с отказом от взаимных претензий и признанием шахматной платформы в том, что «решающих доказательств» читинга со стороны американца у нее и вправду не было.

Алексей Доспехов