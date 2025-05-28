Владимир Крамник обратился с открытым письмом к шахматному сообществу

14-й чемпион мира Владимир Крамник опубликовал открытое письмо к шахматному сообществу на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Письмо связано с «волной необоснованных нападок» в его адрес, выдвинутых чешским гроссмейстером Давидом Наварой. По мнению Крамника, обвинения последовали после того, как он подал в Евросоюз жалобу на крупнейшую шахматную онлайн-платформу Chess.com.

Ранее Навара разместил на Chess.com пост, в котором обвинил Крамника в нарушениях, «включая действия, которые потенциально могут быть признаны уголовными». Шахматист рассказал, что после обвинений Крамника в читерстве впал в депрессию и задумывался о самоубийстве. Также чех потребовал вмешательства Этической дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) и отставки президента организации Аркадия Дворковича. По мнению Крамника, эти «ложные и порочащие заявления» нанесли серьезный ущерб его репутации. При этом он подчеркнул, что у него нет «личной неприязни» к Наваре.

Крамник сообщил, что его юристы готовят иск о клевете, однако он готов отказаться от судебного разбирательства, если Навара опровергнет свои заявления и принесет извинения. Кроме того, чешский гроссмейстер должен раскрыть имена лиц и компаний, «которые могли подстрекать или организовывать эту кампанию». Также Крамник потребовал от СМИ удалить «негативные и порочащие материалы» и выпустить опровержение.

«Если эти условия не будут выполнены, я буду вынужден инициировать судебные иски против любых платформ или СМИ, продолжающих распространять порочащую меня ложную и клеветническую информацию, со всеми вытекающими последствиями»,— заявил Крамник.

Таисия Орлова