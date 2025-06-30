Инвестиционный фонд Норвегии прекратит инвестировать в ThyssenKrupp и Oshkosh

Крупнейший частный пенсионный фонд Норвегии KLP Pension продал акции двух оборонных компаний, которые косвенно участвуют в войне в Газе. Как сообщает Bloomberg, KLP, под управлением которого находится около $114 млрд активов, продал свои доли в американской Oshkosh Corp. и германской ThyssenKrupp AG, поскольку они поставляют оружие Израилю.

Фонд заявил, что решение было принято после публикации доклада ООН, где были перечислены компании, поставляющие оружие Израилю, которое впоследствии используется в рамках военной операции в секторе Газа. После переговоров с компаниями KLP пришел к выводу, что они «нарушают» инвестиционные принципы фонда.

До 16 июня KLP владел акциями Oshkosh на сумму около 19 млн крон ($1,8 млн) и примерно 10 млн крон ($1 млн) в ThyssenKrupp. Представители оборонных компаний решение KLP пока не комментировали.

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Кирилл Сарханянц