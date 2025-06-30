Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на остановке в Нижнем Новгороде

По факту смертельного ДТП на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по ч.5 ст.264 УК РФ, сообщили в ГУ МВД 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», вечером 29 июня на улице Бекетова столкнулись автомобили «ЗАЗ Шанс» и Honda. Последний от удара развернуло, и он въехал в остановку. В результате два человека погибли, еще три, включая ребенка, получили ранения.

Предварительно, ДТП случилось из-за того, что 69-летний водитель «ЗАЗ Шанс» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda.

О конкретном обвиняемом по уголовному делу пока не сообщается.

В полиции уточнили также, что одна погибшая 2000 года рождения, личность второй пока устанавливают. Госпитализированы пешеходы, мужчина 1997 года рождения и девочка 2019 года, а также 24-летний водитель Honda.

Галина Шамберина