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Два человека погибли из-за наезда автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку на улице Бекетова. В результате три человека, включая ребенка, получили травмы, две стоящие на остановке женщины погибли, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным полиции, 29 июня около 21:50 произошло столкновение автомобилей Honda и «ЗАЗ». От столкновения автомобиль Honda отбросило в остановку общественного транспорта.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина