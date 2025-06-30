Два человека погибли из-за наезда автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку на улице Бекетова. В результате три человека, включая ребенка, получили травмы, две стоящие на остановке женщины погибли, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным полиции, 29 июня около 21:50 произошло столкновение автомобилей Honda и «ЗАЗ». От столкновения автомобиль Honda отбросило в остановку общественного транспорта.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина