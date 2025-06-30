В Уфе возбуждено уголовное дело о травмировании ребенка в школьном лагере

В Уфе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования ребенка во время пребывания в школьном лагере. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, решение принято после проверки надзорного ведомства. Кроме того, в адрес руководителя образовательной организации внесено представление.

«В мае 2025 года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию Дворца культуры Мотостроитель на развлекательное представление. Из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей девятилетний мальчик выбежал на проезжую часть, где его сбил водитель питбайка»,— говорится в пресс-релизе.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и грудной клетки, множественные оскольчатые переломы костей таза, раны и ссадины.

По данным «Ъ-Уфа», инцидент произошел в школьном лагере центр образования №51 имени Паращенко.

Наталья Балыкова