Приставы взыскали 1 млн рублей с мошенников, обманувших пенсионеров в Выборге

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области взыскало денежные средства в пользу пенсионеров, пострадавших от действий мошенников. В общей сложности ущерб составил около 1 млн рублей, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Выборгском районном отделении судебных приставов по Ленобласти ранее было возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с жителей региона ущерба, причиненного преступлением. Как выяснилось в ходе судебного процесса, петербуржец вступил с рядом лиц в преступный сговор для совершения противоправных действий. На счету фигурантов шесть эпизодов мошенничества путем обмана пожилых людей.

Как пояснили в УФССП, схема была классической — людей вводили в заблуждение, сообщая им ложную информацию, что их родственники якобы спровоцировали ДТП и за избежание уголовное ответственности им необходимо заплатить сумму от 100 до 300 тыс. рублей.

Суд признал создателя преступной группы виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорил его по совокупности к трем годам лишения свободы в ИК строгого режима. Также с осужденного взыскали сумму компенсации в пользу обманутых пенсионеров.

Прежде «Ъ-СПб» писал об очередной жертве мошенников в Петербурге, где обманутый ими пожилой житель Петроградского района отдал преступникам более 11 млн рублей.

Андрей Цедрик