Петербургского пенсионера убедили передать курьерам мошенников 11,3 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга 1950 года рождения потерял 11,3 млн рублей, отдав денежные средства мошенникам. По факту обмана полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший обратился к правоохранителям накануне и рассказал, как именно его обманули. Неизвестный при звонке представился сотрудником доставки и попросил сообщить код для получения несуществующего заказа. Далее уже позвонили другие абоненты и представились органом защиты от мошенников. Злоумышленники убедили пенсионера обналичить 6,8 млн рублей и передать курьеру.

На этом аферисты не остановились. На следующий день они заявили, что надо продолжить передачу денег в Центробанк. Петербуржец снял еще 3,7 млн рублей через кассу и 20 тыс. рублей — через банкомат. Сумму забрала курьер-женщина. Затем мужчина отдал еще 805 тыс. рублей.

«Материальный ущерб составил 11 382 647 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)»,— сообщили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти накрыли поставки сим-карт для дистанционного мошенничества.

Татьяна Титаева