Расходы бюджета Уфы увеличатся на 1 млрд рублей

Депутаты горсовета Уфы единогласно проголосовали за увеличение доходной и расходной частей городского бюджета. Планируется, что дополнительные 120,8 млн руб. мэрии предоставит министерство финансов Башкирии, расходы вырастут на 1 млрд руб. Решение принято на заседании 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Средства пойдут на «финансирование отдельных мероприятий», следует из доклада замглавы администрации — начальника финансового управления Ильдара Имамова. На какие именно, неизвестно.

Таким образом, доходы бюджета в этом году должны составить около 44,5 млрд руб., расходы — около 45,4 млрд руб. Вместо планировавшегося нулевым дефицит составит примерно 919,1 млн руб.

Идэль Гумеров