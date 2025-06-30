В «Опоре России» предложили вариант оценки производительности компаний

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в интервью «Ъ» заявил, что для достоверной оценки производительности российских компаний нужно выработать комплексный подход. Он должен включать учет фактически отработанного времени, анализ потерь, брака и выработки на единицу продукции.

Согласно предложению господина Пищальникова, полученные данные надо сводить в единый показатель индивидуальной производительности, отражающий эффективность работы каждого работника. Его необходимо сопоставлять с уровнем средней зарплаты, что позволит понять, насколько обоснованы затраты на труд.

Как уточнил вице-президент «Опоры России», все потери вследствие низкой производительности должны перевести в финансовые значения в расчете на месяц и год. В организации рассчитывают, что это поможет компаниям «осознать экономические последствия неэффективной организации труда и определить направления для повышения производительности».

Подробности — в интервью Дмитрия Пищальникова.