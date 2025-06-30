Суд на Украине заочно приговорил Акима Апачева к 12 годам

Винницкий городской суд заочно приговорил рэпера Акима Апачева (Аким Гасанов) к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор основан на обвинениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность страны и коллаборационную деятельность.

Суд запретил Акиму Апачеву занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий, в течение 15 лет. Судебным решением предписано взыскать с него 18 174 гривны (примерно $437) в пользу Украины для возмещения расходов на проведение экспертиз, передает ТАСС.

Акима Апачева объявили в розыск 24 сентября 2024 года. В материалах дела указано, что он участвовал в мероприятиях в поддержку России, включая акцию на Манежной площади в Москве 23 сентября 2022 года. Мероприятие проводилось в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Суд отметил, что блогер в своих творческих работах и выступлениях преследует антиукраинские мотивы.