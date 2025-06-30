Глава МИД Армении не приедет на встречу глав МИДов ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не посетит заседание совета глав МИДов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии. Об этом сообщили ТАСС в киргизском внешнеполитическом ведомстве. Там допустили, что представитель Армении может принять участие в встрече по видеосвязи. МИД Армении пока никак не комментировал отсутствие министра на заседании.

В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. По утверждению Еревана, члены организации не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. В апреле 2025-го в ОДКБ говорили, что Армения сохраняет рабочие контакты с организацией, хотя членство страны поставлено на паузу. На прошлой неделе МИД Армении заявил, что примет окончательное решение по членству в ОДКБ, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на армянской территории.