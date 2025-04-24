Генсек ОДКБ: Армения сохраняет рабочие контакты с организацией

Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членство Еревана поставлено на паузу. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, «чисто рабочие контакты» сторон сохраняются, Армению информируют обо всех вопросах, обсуждаемых в секретариате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Имангали Тасмагамбетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Откровенно говоря, Армения оттуда не уходила, она поставила на паузу свое участие в работе организации»,— сказал Имангали Тасмагамбетов. Он уточнил, что ОДКБ с понимаем относится к решениям Армении. По его словам, дальнейшее участие страны в организации — решение армянского политического руководства (цитата по «РИА Новости»).

В феврале 2024 года Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ, поскольку члены организации, по утверждению Еревана, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Критика была связана с событиями сентября 2023 года, когда Азербайджан провел военную операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Владимир Путин подчеркивал, что с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии в отношении члена ОДКБ, поскольку Армения не признала Нагорный Карабах.

Лусине Баласян