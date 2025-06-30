В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту массового отравления в одном из развлекательных заведений в центре Перми. Инциденты связаны с выпускным мероприятием, прошедшим 25 июня, после которого более 30 школьников, а также родители и учителя обратились с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения.

По информации региональной прокуратуры, с 25 июня зарегистрированы несколько случаев обращения в больницы с признаками отравления. Ведомство взяло ситуацию под особый контроль и приступило к выяснению причин произошедшего. Ожидаются результаты эпидемиологического расследования, которые помогут установить все обстоятельства инцидента.

59.ru сообщал, что выпускной проходил в банкетном зале клуба White Hall. После мероприятия у пострадавших возникли жалобы, потребовалась скорая помощь, а некоторые были госпитализированы в инфекционное отделение.