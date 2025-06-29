В результате атаки дронов в Курской области пострадали два человека

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльский и Глушковский районы региона подверглись атаке дронов. По его словам, двое мужчин получили ранения.

В деревне Сухая Рыльского района 48-летний мужчина получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. «Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму»,— добавил Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В поселке Кекино Глушковского района пострадал 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу.