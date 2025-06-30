«Новые люди» отказались от участия в выборах Белгородской облдумы

Партия «Новые люди» не будет участвовать в осенних выборах в Белгородскую облдуму, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, деньги, заложенные ранее в партийном бюджете на эту избирательную кампанию, пойдут на «адресную помощь» местным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Это решение, принятое по итогам закрытой встречи с однопартийцами в Белгороде, господин Даванков объяснил текущей обстановкой в регионе, когда важно «думать о людях», а не о «политических амбициях». «Белгородцам сейчас нужны не листовки и билборды, а еда, жилье и медикаменты»,—резюмировал он.

Инициативу партийцев, по словам вице-спикера, поддержал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его предложению часть партийных средств будет направлена в региональный Фонд помощи раненым детям.

В свою очередь, глава белгородского отделения «Новых людей» Александр Харыбин признался, что отказ от участия в областных выборах стал «сложным» и «нетипичным» решением. Но продиктовано оно прежде всего «нетипичностью» самой партии, избравшей «верный путь», уверен господин Харыбин.

Напомним, что в предыдущих выборах в белгородский парламент в 2020 году «Новые люди» поучаствовать пытались, выдвинув свой список. Но «парламентской льготы» (права регистрировать кандидатов без сбора подписей) новорожденная партия тогда еще не имела, и облизбирком отказал ей в регистрации в связи с чрезмерным количеством брака в подписных листах. Что же касается региональных выборов-2025, то «Новые люди» пока проявляют на них наименьшую активность среди всех парламентских партий: например, кандидатов в губернаторы эта партия намерена выставить лишь в 5 из 20 регионов, где в сентябре пройдут прямые выборы глав субъектов (см. “Ъ” от 23 июня).

Иван Кириакидис