Старые песни от главных

Выдвижение кандидатов в губернаторы началось во всех субъектах, где в сентябре пройдут прямые выборы глав, кроме Чувашии. Там оно стартует 25 июня, и этот регион станет единственным, где не будет представителей «Единой России» и КПРФ: обе партии поддержали главу республики Олега Николаева, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца. ЛДПР намерена выдвинуть кандидатов в 18 из 20 субъектов. Гораздо меньшую активность, как выяснил “Ъ”, пока проявляют «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди»: эсеры планируют отметиться в восьми губернаторских кампаниях, а самая молодая из парламентских партий — всего в пяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Раньше других партий с полным списком выдвиженцев определилась «Единая Россия»: от нее на прямые выборы пойдут 19 из 20 действующих губернаторов и врио (см. график). Своего кандидата партия не выдвинула только в Чувашии, поддержав ее нынешнего руководителя, самовыдвиженца и члена СРЗП Олега Николаева. Так же поступила и КПРФ, объяснив это «близостью позиций» партии и главы республики (см. “Ъ” от 10 июня).

Таким образом, Компартия, как и ЕР, поучаствует в 19 из 20 кампаний (официально кандидатов утвердит съезд КПРФ 5 июля). Особую ставку коммунисты делают на двух опытных депутатов Госдумы — Олега Михайлова в Республике Коми и экс-губернатора Сергея Левченко в Иркутской области. В Свердловской и Ростовской областях на выборы пойдут участники предыдущих губернаторских кампаний: глава обкома КПРФ Александр Ивачев (в 2022 году был вторым с 12,9% голосов) и депутат Госдумы Евгений Бессонов (второе место в 2020-м с 17,63%).

В некоторых регионах в бюллетенях могут появиться целые «связки» из участников прошлых выборов.

Так, в Тамбовской области в четвертый раз выдвигается коммунист Андрей Жидков, в третий — эсер Павел Плотников и во второй — либерал-демократ Олег Морозов, которые в 2022-м набрали соответственно 6,77%, 3,32% и 2,42% голосов. Все они возглавляют отделения своих партий и являются депутатами облдумы. Похожая ситуация в Пермском крае, где на выборы опять идут Ксения Айтакова от КПРФ (второе место в 2020 году, 13,63%) и Олег Постников от ЛДПР (третье место, 5,66%), а также в Новгородской области, где второе и третье место в 2022-м заняли нынешние выдвиженцы тех же партий Ольга Ефимова (10,99%) и Алексей Чурсинов (4,43%).

Впрочем, от ЛДПР на этот раз выдвигаются и более известные политики. Например, депутат Госдумы Василина Кулиева, получившая в 2023 году мандат Василия Власова, представит партию на Камчатке, а первый замглавы думской фракции Станислав Наумов попробует силы в Свердловской области. Кроме того, депутат Госдумы трех предыдущих созывов и экс-кандидат в вологодские губернаторы Сергей Каргинов намерен побороться за пост главы Коми. Всего же либерал-демократы собираются охватить 18 из 20 выборных регионов.

Планы СРЗП на губернаторские выборы-2025 гораздо скромнее — всего восемь кампаний, и в большинстве случаев партия выдвигает уже известных избирателям кандидатов. Так, ранее участвовали в таких же выборах главы региональных отделений Тамбовской, Иркутской, Свердловской и Оренбургской областей, а также Еврейской автономной области и Краснодарского края. Дебютируют в качестве кандидатов в губернаторы лишь выпускник «Политшколы молодежи Справедливой России», депутат Новгородской гордумы Николай Швабович и руководитель ячейки СРЗП в Коми Татьяна Саладина. В то же время справороссы решили не претендовать на пост главы Татарстана, поддержав действующего главу республики Рустама Минниханова.

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Отказались от своего выдвиженца в Татарстане и «Новые люди» (НЛ): эти выборы, как пояснил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, требуют «много энергии и средств». «Сэкономить силы» партийцы решили еще в 14 регионах: как сообщили “Ъ” в партии, НЛ будут представлены только в Тамбовской и Свердловской областях, Еврейской автономной области, а также в Оренбургской области и Севастополе. Политолог Алексей Макаркин объясняет столь низкую активность НЛ экономией ресурсов для думской кампании-2026. Ведь в 2021 году эта партия смогла пройти в парламент «на лозунгах обновления», а в 2026 году такого эффекта у нее уже не будет. Поэтому перед НЛ стоит задача «пройти по грани», рассуждает эксперт: заявить о себе, но не ввязываться в конфликт с губернаторами и не слишком с ними солидаризироваться. Что же касается выборов-2025, то, например, в Свердловской области НЛ могут поработать с «модернистским» электоратом, а в Тамбовской — привлечь городских избирателей, которые раньше голосовали за «Родину».

Божена Иванова