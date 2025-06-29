В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, организованные российскими государственными и частными учреждениями на территории республики. Об этом заявило Министерство культуры Азербайджана в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Среди отмененных мероприятий — концерты, фестивали, спектакли и выставки. Гражданам рекомендовано обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата денег, потраченных на билеты.

Это решение Минкульт республики принял в ответ на действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Там при пресечении деятельности этнической группировки было задержано около 50 граждан Азербайджана, а по азербайджанским данным, двое получили серьезные ранения. Сегодня стало известно об аресте в Екатеринбурге двух фигурантов дела этнической ОПГ.

МИД Азербайджана также выразил протест российской стороне и вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волковых для разъяснений. Российские власти объяснили задержания расследованием преступлений прошлых лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская дипломатия разъяснила ситуацию, и подчеркнула контроль полиции над расследованием.