Деньгам мало тишины

Перемирие между Израилем и Ираном, объявленное на минувшей неделе президентом США Дональдом Трампом, оказало ограниченное влияние на аппетит мировых инвесторов к риску. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток инвестиций в фонды развитых стран составил за неделю $0,4 млрд, что в 100 раз меньше привлечений неделей ранее. Инвесторы перестраховываются из-за сохраняющейся неопределенности относительно развития ближневосточного конфликта и тарифной войны президента США, поэтому уходят в регионы, менее зависящие от них, а также золото и облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

По данным отчета Bank of America (учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 25 июня, чистый приток средств в фонды developed markets составил символические $0,4 млрд против $42 млрд инвестиций неделей ранее. Это минимальный положительный результат в этом году. Сократился спрос и на фонды emerging markets, но менее значительно, с $3,4 млрд до $3,1 млрд.

Говорить об общем падении интереса к рынкам развитых стран преждевременно, отток средств в первую очередь произошел из фондов США.

По данным EPFR, клиенты таких фондов забрали за неделю $4,8 млрд, что почти в восемь раз меньше покупок неделей ранее. Свыше $800 млн вывели мировые инвесторы из фондов Японии, при этом фонды Европы привлекли минимальный с начала года объем средств — немногим более $100 млн. Слабый интерес к данным страновым фондам компенсировали покупки интернациональных фондов, чистые привлечения в которые выросли на 3%, до $5,4 млрд.

Фонды американских акций оказались в числе аутсайдеров из-за высокой неопределенности по ситуации на Ближнем Востоке, которая наблюдалась большую часть отчетного периода, и динамики цен на нефть. По словам управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константина Асатурова, дальнейшее повышение цен на нефть могло в будущем ощутимо ускорить инфляцию в США.

Аппетит к таким активам начал поступательно возвращаться вместе с объявлением президентом США перемирия между Израилем и Ираном, отмечает замдиректора по инвестициям и управлению активами General Invest Михаил Смирнов. На фоне снизившейся военной активности на Ближнем Востоке цены на нефть упали за неделю почти на 13%, до $66,34 за баррель. «Да, сейчас Ормузский пролив открыт, поставки нефти идут, но ощущение стабильности крайне хрупкое»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Беспокойство у инвесторов на американском рынке вызывает и неопределенность относительно переговоров США с ключевыми торговыми партнерами.

9 июля истекает срок приостановки повышенных торговых пошлин США для товаров из ЕС, а 11 августа — и с Китаем. «До сих пор непонятно, к каким соглашениям по тарифам в итоге придут США с другими странами, получится ли уменьшить налоговое бремя на компании в США, не раздувая дефицит бюджета, какие будут инфляция и ставка после всех этих инициатив»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

В таких условиях инвесторы пробуют диверсифицировать свои портфели, перекладывая часть средств в развивающиеся рынки, а также увеличивают вложения в низкорисковые активы. По данным EPFR, за неделю объем чистых инвестиций в золотые фонды превысил $2,8 млрд, что сопоставимо с результатом неделей ранее. Фонды облигаций привлекли $12 млрд, что на треть ниже, чем на прошлой неделе, но девятый подряд положительный результат. По словам Алены Николаевой, инвесторы переоценивают риск-доходность, отсюда и интерес к простым и понятным историям типа облигаций, золота и прочим драгметаллам. «Богатые ресурсами страны, не сильно пострадавшие от тарифных войн, также получают дополнительную привлекательность в глазах инвесторов, тут ближайшими примерами являются Австралия и Бразилия»,— отмечает Михаил Смирнов.

Падение цен на нефть, вызванное завершением острой фазы боевых действий между Израилем и Ираном, оказало отрицательное, но ограниченное влияние на российский рынок акций. После снижения индекса Московской биржи в начале минувшей недели на 1,7%, до 2715 пунктов, по ее итогам он закрылся на отметке 2806,11 пункта, прибавив за неделю около 2%. «Локальные инвесторы, наученные опытом, очень правильно расценили недавние события и не проявляли большой активности, предполагая, что какие-то выводы, способные выдержать проверку временем, делать на фоне высокой неопределенности не стоит»,— отмечает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев