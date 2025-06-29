С АЭС в Венгрии сняли санкции

Венгрия добилась облегчения американских санкций, ограничивавших расширение действующей в стране АЭС в Пакше. Разрешения на связанные с атомной энергетикой сделки выдано в том числе попавшему под санкции США Газпромбанку, который должен был участвовать в финансировании строительства общей стоимостью €12,5 млрд. Эксперты отмечают, что реализация проекта позволит «Росатому» подтвердить статус надежного партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АЭС в Пакше

Фото: MTI / Tibor Illyes / AP Photo / AP АЭС в Пакше

Фото: MTI / Tibor Illyes / AP Photo / AP

США сняли санкции, связанные с инвестициями в строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его слова 29 июня приводит MTI. Как отметил господин Сийярто, строительство АЭС теперь может получить «новый импульс».

Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на действующей АЭС в Пакше двух новых блоков на базе ядерных реакторов ВВЭР-1200 в конце 2014 года. Проект должен удвоить мощность станции более чем вдвое, до 4,4 тыс. МВт.

Предполагалось, что Россия выделит Венгрии на проект кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ оценивалась в €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство «Пакш-2» в августе 2022 года.

Строительство на объекте, как сообщал «Росатом», планировалось начать в 2024 году, но реализация проекта затормозилась. В конце 2024 года глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что заливка первого бетона на АЭС намечена на первый квартал 2025 года. В июне этого года Петер Сийярто на полях ПМЭФ сообщил «РИА Новости», что старт строительных работ отложен на 2026 год из-за «нездоровых» политических обстоятельств в мире. В финансировании АЭС «Пакш-2» должен был участвовать Газпромбанк, попавший под санкции США в ноябре 2024 года. Как говорил господин Сийярто «РИА Новости», это угрожает реализации проекта.

Алексей Лихачев, глава «Росатома», о строительстве АЭС «Пакш-2», в мае, «Известия»: Проект сейчас под таким огромным давлением, что требуется дополнительное решение о его реализации, о его поддержке.

В «Росатоме» подтвердили, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) приняло решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту «Пакш-2». «Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта»,— сообщили в компании. OFAC разрешило сделки, связанные с гражданской атомной энергетикой, с участием Газпромбанка и еще нескольких банков до 19 декабря 2025 года. Ранее в 2024 году ЕС освободил АЭС «Пакш-2» от запретов и ограничений. В Газпромбанке оперативный комментарий получить не удалось.

Как отметил Петер Сийярто, в России и Франции продолжается производство крупного оборудования, необходимого для второй очереди АЭС. В частности, «Росатом» занимается сооружением корпуса и других частей реактора, а французская Framatome вместе с германской Siemens Energy должна изготовить автоматическую систему управления технологическими процессами. В «Росатоме» в апреле сообщали, что на заводе «АЭМ-Спецсталь» начали изготовление корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2».

Руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко указывает, что проект «Пакш-2» важен как с точки зрения энергетики для Венгрии, так как позволит стране производить до 50% энергии независимо от внешних поставок, так и с точки зрения подтверждения «Росатома» как надежного партнера и того, что Россия стабильно выполняет свои обязательства — что особенно значимо в атомной сфере. «Возврат США к прагматичному подходу можно приветствовать, однако большинство санкций остаются в силе, как и неформальная самоцензура многих компаний. Это уже дало импульс к выстраиванию альтернативных цепочек поставок и финансов, и этот процесс, по всей видимости, будет доведен до конца»,— говорит эксперт.

Ольга Мордюшенко