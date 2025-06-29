Убыточный СМЗ даст заем 470 млн рублей неизвестному получателю

ОАО «Соликамский магниевый завод» уведомило о сделке с заинтересованностью. Как следует из сообщения, общество выдаст заем на сумму 470 млн руб., в качестве процентов предприятие намерено получить 468,8 млн руб. Получатель денежных средств в сообщении не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире и основным производителем редкоземов. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом». По итогам прошлого года чистый убыток общества составил 1,13 млрд руб. 2023 год общество закончило с прибылью 75 млн руб., прибыль в 2022 году составляла 3,5 млрд руб.