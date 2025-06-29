«Росатом»: смягчение санкций США ускорит строительство АЭС «Пакш-2»

Госкорпорация «Росатом» считает, что решение Минфина США снять санкции с некоторых российских банков и страховых компаний ускорит строительство двух новых блоков на АЭС «Пакш» в Венгрии. «Росатом» строит на станции пятый и шестой энергоблоки.

«OFAC было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой… Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта»,— сообщили в «Росатоме» «РИА Новости».

АЭС «Пакш-2» — первый российский атомный проект в Евросоюзе. «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на строительство двух энергоблоков в 2014 году, разрешение на строительство госкорпорация получила в 2022-м.

США ослабили ограничения в том числе в отношении Газпромбанка, который занимается финансированием строительства «Пакш-2». Кредитная организация попала под американские санкции в ноябре 2024 года.

Петр Бузлаев