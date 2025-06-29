«Митинг проходил мирно, пока протестующие не столкнулись с полицейским оцеплением»

Новый оппозиционный митинг в Белграде привел к жестким столкновениям с полицией и арестам. Европейские СМИ анализируют причины продолжающихся уже несколько месяцев демонстраций против действующего правительства Александра Вучича, которого протестующие обвиняют в авторитаризме и коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие и сотрудники полиции на митинге в Белграде, 28 июня

Фото: Darko Vojinovic / AP Протестующие и сотрудники полиции на митинге в Белграде, 28 июня

Фото: Darko Vojinovic / AP

N1 (Белград, Сербия; Загреб, Хорватия; Сараево, Босния и Герцеговина)

Репортеры N1: полиция вчера вечером чрезмерно применила силу

По оценке репортеров N1 Жаны Булаич и Петара Гаича, применение силы полицией во время протестов в Белграде вчера вечером было чрезмерным. «Они избивали массы людей. Они не смотрели на то, что происходит, они просто очищали пространство перед собой»,— сказала Жана Булаич. Гаич заявил, что то, что он увидел на месте, «несколько отличается от заявлений начальника полиции». Отвечая на вопрос о том, изменились ли характер и настроение протеста, Петар Гаич сказал, что, по его впечатлению, «гнев народа» нарастает.

От скандирования к хаосу: столицу Сербии сотрясли антиправительственные демонстрации

То, что началось на площади Славия в Белграде как мирная демонстрация против правительства президента Александра Вучича, переросло в столкновение между полицией и протестующими. Среди участников беспорядков были люди в масках и капюшонах. Остается неясным, были они частью протеста или выступали в качестве провокаторов. Сообщается, что эти люди в масках первыми вступили в столкновения с полицией.

Тем временем Ассоциация независимых электронных СМИ (ANEM) осудила обращение властей с журналистами, освещавшими протесты. По данным ANEM, многочисленным съемочным группам СМИ было отказано в доступе на территорию вокруг Национальной ассамблеи, где разворачивалась значительная часть протестов. Организация назвала это ограничение неприемлемым вмешательством в свободу прессы.

Десятки тысяч людей вышли на митинг в столице Сербии с требованием досрочных выборов

В субботу отмечается День святого Вита, религиозный праздник и дата, когда сербы вспоминают битву XIV века против турок-османов в Косово, которая стала началом сотен лет турецкого правления, что символично. В своих речах некоторые из выступавших на студенческом митинге в субботу затронули эту тему, которая также использовалась для усиления сербского национализма в 1990-х годах, что позже привело к разжиганию этнических войн после распада бывшей Югославии.

За несколько часов до студенческого митинга партия Вучича привезла в Белград десятки своих сторонников из других частей страны, многие из которых были в футболках с надписью «Мы не отдадим Сербию». Они присоединились к лагерю сторонников Вучича в центре Белграда, где те живут в палатках с середины марта. Между тем, показывая, что все идет в обычном режиме, Вучич вручил в столице президентские награды людям, которых он посчитал достойными, включая деятелей искусства и журналистов.

Спецподразделения полиции вступили в столкновения с протестующими

Бывший крайний националист, господин Вучич с момента прихода к власти более десяти лет назад становился все более авторитарным. Он официально заявляет, будто хочет, чтобы Сербия присоединилась к ЕС, но критики говорят, что он подавил демократические свободы внутри страны и укрепил связи с Россией и Китаем.

Хотя размах демонстраций сократился в последние недели, присутствие столь большого числа людей на субботнем митинге показало, что, несмотря на непрекращающееся давление, решимость сохраняется и что протесты проходят почти ежедневно на протяжении без малого восьми месяцев.

Десятки тысяч вышли на демонстрацию в Белграде за новые выборы

Месяцами люди в Сербии протестуют против президента Вучича. В субботу на демонстрации в столице произошли насильственные столкновения с полицией. Насилие вспыхнуло после нескольких часов мирного протеста. Выступающие (на демонстрации.— “Ъ”) подчеркивали, что правительство во главе с авторитарным президентом Александром Вучичем политически обанкротилось. У народа есть право устанавливать новое правительство демократическим путем. Более полугода в балканской столице бушует мощная волна протестов. Протесты опираются на студентов, со временем к ним присоединялось все больше граждан из разных слоев населения. Недавно Вучич усилил давление на протестное движение. Участников протеста и их сторонников арестовывали по надуманным обвинениям, а сотрудникам университетов резко сократили зарплаты.

В Сербии арестованы десятки человек после столкновений в ходе антиправительственного митинга

Субботний митинг в столице Сербии стал еще одним выступлением за последние несколько месяцев почти ежедневных протестов. Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожной станции в ноябре прошлого года, в результате чего погибли 16 человек. Общественное возмущение коррупцией и халатностью в сфере государственной инфраструктуры переросло в антиправительственное движение, возглавляемое студентами университетов и оппозиционными партиями. Митинг в Белграде начался днем и проходил мирно в течение нескольких часов, пока протестующие не столкнулись с полицейским оцеплением в центре города

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик