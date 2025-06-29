Родиться — не значит стать гражданином

Верховный суд США постановил, что федеральные суды не могут заблокировать исполнение указа президента Дональда Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению для детей нелегальных и временных мигрантов и туристов. Теперь суды могут защищать только конкретных истцов, а не всех потенциально пострадавших от запрета президента, что создает правовую неопределенность: в 22 штатах гражданство по рождению пока сохраняется, а в остальных может быть отменено. Решение стало очередной победой Трампа, но вызвало острую полемику в обществе и, скорее всего, приведет к новым судебным баталиям. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммигранты из Эквадора в США

Фото: Andres Kudacki / AP Иммигранты из Эквадора в США

Фото: Andres Kudacki / AP

27 июня Верховный суд США вынес решение, которое может радикально изменить судьбу тысяч новорожденных в США и спровоцировать новую волну общественного противостояния.

Решение стало ответом на иски, которые были поданы коалицией из 22 штатов, правозащитными организациями (например, CASA Inc., Asylum Seeker Advocacy Project) и несколькими беременными женщинами, которых непосредственно затрагивает указ. Президентский указ №14160 под названием «Защита смысла и ценности американского гражданства» был издан 20 января 2025 года и горячо обсуждался в обществе.

Документ отказывает в автоматическом получении гражданства США по рождению детям, появившимся на свет в Соединенных Штатах, если их мать находится в США незаконно либо законно, но на временной основе, а отец не является ни гражданином США, ни постоянным резидентом на момент рождения ребенка.

Новые ограничения должны были касаться детей, родившихся через 30 дней после подписания документа — 19 февраля 2025 года и позже.

Практически сразу после подписания указа в десятки федеральных судов поступили иски с требованием отменить его действие — их подали как отдельные лица и организации, так и некоторые штаты. Несколько окружных судов выдали так называемые всеобщие (nationwide) запреты, которые приостановили исполнение указа по всей стране.

Администрация Трампа попыталась добиться отмены этих решений в апелляционных судах, но там им отказали, после чего команда президента обратилась в Верховный суд США. Суд рассмотрел дело 27 июня 2025 года и постановил, что федеральные суды не имеют полномочий полностью блокировать исполнение указа на всей территории страны — они могут защищать только конкретных истцов, участвующих в деле, а не всех затронутых лиц.

Хотя Верховный суд не рассматривал саму конституционность указа, его решение позволило администрации начать подготовку к вступлению указа в силу, правда, только в отношении тех, кто еще не защищен судебными решениями по конкретным делам в конкретных штатах.

Это означает, что в 22 штатах, оспаривающих указ президента, право на гражданство по рождению сохраняется, а в 28 остальных юрисдикциях может быть отменено, что вносит серьезную путаницу, и, вероятно, судебные разбирательства по этому приказу начнутся еще в одном штате.

На специально созванной пресс-конференции в пятницу, 27 июня, Дональд Трамп назвал решение суда «монументальной победой для Конституции, разделения власти и верховенства закона».

«В последние месяцы мы стали свидетелями того, как горстка радикально левых судей фактически попыталась отменить законные полномочия президента»,— отметил он. Теперь же, по словам Трампа, Верховный суд создал прецедент, согласно которому решение одного-единственного судьи не может остановить исполнение президентских указов по всей стране. Если же говорить по существу, продолжил Дональд Трамп, то 14-я поправка к Конституции, дающая право по рождению, не предназначалась для автоматического предоставления гражданства детям нелегальных мигрантов, а была создана для детей бывших рабов.

Она «не предназначалась для людей, пытающихся обмануть систему, приехавших в страну на отдых». Поправка была принята в тот день, когда окончилась Гражданская война. «Сотни тысяч людей вторгаются в нашу страну, чтобы получить гражданство по праву рождения (для их детей.— “Ъ”), но оно не предназначалось для этой цели»,— настаивал Дональд Трамп.

Согласно последним данным, женщины-неграждане составляют значительную долю рожениц в США — примерно 23% всех рождений, но нелегальные мигрантки — только около 7%.

Более половины всех детей, рожденных женщинами-иммигрантками, приходится на уроженок девяти стран: Мексики, Китая, Индии, Сальвадора, Гватемалы, Филиппин, Гондураса, Вьетнама, Доминиканской Республики, а также Пуэрто-Рико.

Генеральный прокурор Пэм Бонди, которая тоже участвовала в пресс-конференции, поддержала президента, заявив, что теперь федеральные власти смогут эффективнее проводить депортации и бороться с преступными группировками, не опасаясь блокировки своих действий одним лишь судьей.

Демократы и правозащитные организации встретили решение Верховного суда резкой критикой.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в своем посте в соцсети X назвал его «ужасающим шагом к авторитаризму и серьезной угрозой демократии». Конгрессмены от «Испанского кокуса» (Hispanic Caucus) заявили в той же соцсети, что это решение «ставит под угрозу защищенность наших сообществ и само право на гражданство» и пообещали «продолжить борьбу».

Согласно решению Верховного суда, действие указа Дональда Трампа может вступить в силу через 30 дней. При этом остается еще возможность дальнейших разбирательств в нижестоящих судах, которые могут заблокировать его на уровне остальных штатов.

Эксперты в области юриспруденции отмечают, что теперь в стране возникнет «мозаика» из разных правил. В частности, по словам аналитика Института миграционной политики Кэтлин Буш-Джозеф, если указ не будет заблокирован по всей стране, ограничения могут быть применены в 28 штатах, которые еще не оспаривали их в суде. То есть в одних штатах дети, рожденные после 27 июля 2025 года, будут получать гражданство, в других — только если родители подадут иск и выиграют дело. Это, заявила она, создаст «крайне запутанную ситуацию».

Екатерина Мур