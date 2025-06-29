Концерт «Алых парусов» посетили около 100 тыс. человек

На Дворцовую площадь 28 июня на общегородской праздник выпускников «Алые паруса» пришли около 100 тыс. человек. Среди них были не только бывшие школьники, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следили за шоу на сцене также гости из Белгородской области, 520 детей из Мариуполя. В этом году губернатор города Александр Беглов пригласил на концерт свыше 500 ребят из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, стран Африки.

По традиции глава Петербурга обратился к выпускникам перед началом концерта. Господин Беглов призвал ребят беречь родителей и не забывать своих учителей.

О том, как прошли «Алые паруса» в 2025 году, — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева