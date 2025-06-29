Кульминацией «Алых парусов – 2025» стал выход в акваторию Невы брига «Россия»

В ночь на 29 июня в центре Санкт-Петербурга состоялся ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Его кульминацией по традиции стало появление в акватории Невы двухмачтового брига «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Бриг «Россия» в акватории Невы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Бриг «Россия» в акватории Невы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 3 Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Бриг «Россия» в акватории Невы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Бриг «Россия» в акватории Невы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В этом году впервые в «Алых парусах» участвовали ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной войны (РСЗО) БМ-13 («Катюша»), которые специально по такому случаю установили на Троицком мосту. В общей сложности раритетные боевые машины выпустили в небо более 300 снарядов с пятиметровым пламенем.

В праздничной концертной программе на Дворцовой площади для вчерашних школьников выступили The Hatters, Зара, «Агата Кристи», Валерия Bearwolf и другие популярные исполнители. Хедлайнерами «Алых парусов – 2025» стали звезды 90-х — «Иванушки International» и Надежда Кадышева.

Выступление последней вызвало у молодежи наибольший ажиотаж, поскольку сейчас эта исполнительница в среде зумеров является безусловным музыкальным идолом — после того, как в прошлом году трек двадцатилетней давности «Плывет веночек» внезапно завирусился в российском сегменте TikTok и вызвал новую волну популярности певицы.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в Ленинграде 28 июня 1968 года. Автором и инициатором мероприятия был Александр (Аншель) Клейнман-Орлеанский. Первый официальный праздник прошел год спустя, в 1969 году. В 1979-м проведение торжеств было прекращено, а с 2005 года — возобновлено. Организаторами возрожденного праздника выступили банк «Россия», правительство Санкт-Петербурга и «Пятый канал».

Большим скоплением молодых людей в центре города решили воспользоваться уличные торговцы, которые предлагали выпускникам купить сувенирную продукцию, кальяны в стакане, а также дубайский шоколад за тысячу рублей и бутерброды с форелью за 150 рублей.

Как обычно праздник ознаменовался глобальными перекрытиями, гигантскими толпами в метро и на близлежащих улицах, но в целом, по данным правоохранительных органов, прошел без серьезных нарушений общественного порядка.

О том, какие ограничения вводили в Петербурге по случаю праздника — в материале «Ъ-СПб» «"Алые паруса" на трезвую голову».

Андрей Цедрик