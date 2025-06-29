Суд арестовал квартиры в Москве, связанные с семьей госсекретаря Дагестана

Суд Махачкалы наложил арест на две московские квартиры, связанные с семьей госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом говорится в судебных и кадастровых материалах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Площадь квартир составляет по 88 кв. м. Кадастровая стоимость каждой превышает 26 млн руб.

25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан по делу о незаконной приватизации. Позже Советский районный суд Махачкалы решил обратить в доход государства все активы господина Магомедова, в том числе компании «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии» и «Нефтепродуктснаб».

В Генпрокуратуре решили, что активы Магомед-Султан Магомедов нажил в результате коррупционных правонарушений. Предприниматель, по данным «Ъ», полностью признал свою вину. 26 июня его отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Госсекретарь сдал госсобственность».

Елизавета Шмакова