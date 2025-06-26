Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова отпустили под подписку о невыезде

Задержанного ранее государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Он был задержан 25 июня в рамках расследования о незаконной приватизации. Несколько Telegram-каналов утверждает, что дело связано с приватизацией «Дагнефтьпродукта». Позже Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех активов господина Магомедова.

В Генпрокуратуре решили, что свои активы Магомед-Султан Магомедов нажил в результате коррупционных правонарушений. Предприниматель, по данным «Ъ», полностью признал свою ответственность.

Подробнее о деле — в материале «Госсекретарь сдал госсобственность».