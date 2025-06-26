Госсекретарь сдал госсобственность

Советский районный суд Махачкалы изъял в доход государства имущество бывшего госпредприятия «Дагнефтепродукт» — единственного оператора по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы. Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю республики Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Как стало известно “Ъ”, чиновник лично явился в суд и признал допущенное им нарушение антикоррупционного законодательства. Дети господина Магомедова, который не был отстранен от своей должности на период процесса, также выступили в суде, где их обязали отчитаться о происхождении многомиллиардного имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: Telegram канал Магомед-Султан Магомедов Магомед-Султан Магомедов

Фото: Telegram канал Магомед-Султан Магомедов

«Под давлением значительного объема собранных доказательств Магомед-Султан Магомедов признал результаты прокурорской проверки, то есть вскрытые обстоятельства злоупотребления властью и обогащения своего семейства за счет государственных активов»,— рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Господин Магомедов с апреля 1995 года являлся депутатом Народного собрания Дагестана, а с марта 2010 по февраль 2013 года — его председателем. В ноябре 2021 года он занял пост государственного секретаря республики. Как утверждала в своем иске Генпрокуратура (имеется в распоряжении “Ъ”), эти должности позволили ему и членам его семьи незаконно завладеть объектами недвижимости и производственным оборудованием бывшего государственного предприятия «Дагнефтепродукт». Оно являлось единственным оператором по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт «Махачкала», включало 15 филиалов и имело на балансе 67 земельных участков общей площадью свыше 310 га, более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров, а также иную инфраструктуру.

Надзорное ведомство установило, что с помощью своих «связей и властных полномочий» господин Магомедов добился преобразования федеральной собственности в частное: предприятие стало открытым акционерным обществом.

«Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО “Дагестаннефтепродукт” и в целях сокрытия сведений о конечном бенефициаре зарегистрировал его на 48 лиц, большая часть которых являются его родственниками»,— говорилось в иске.

В ходе состоявшегося в 2005 году аукциона победителем признано ООО «Дагестаннефтепродукт», которое приобрело акции предприятия ниже рыночной цены — за 335,7 млн руб. Однако эти деньги в бюджет так и не поступили.

Впоследствии ООО «Дагестаннефтепродукт» было переименовано в ООО «МСБ Холдинг», название которого включает инициалы господина Магомедова. С 2020 года учредителями этого общества значатся дети чиновника — сын Магомед Магомедов, а также дочери Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова, выступавшие соответчиками по иску вместе с еще одной дочерью госсекретаря Савдат Магомедовой.

По сведениям “Ъ”, давая показания в суде, дети господина Магомедова не стали отрицать, что в ходе проведенного аукциона они стали собственниками высоколиквидного производства, имеющего стратегическое значение для страны.

В целях сокрытия собственности предприятие было раздроблено и частями оформлено на них и подконтрольные фирмы.

«Генпрокуратура квалифицировала действия госсекретаря и его родственников как коррупционное правонарушение, а также вменило им в вину легализацию незаконно полученного имущества. Магомедов и члены его семьи в процессе с этими обвинениями согласились полностью и их не оспаривали»,— рассказал собеседник “Ъ”.

В результате суд взыскал в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис» (бывшее ОАО «Дагнефтепродукт»), нефтеперерабатывающих заводов ООО «Дагестанские новые технологии» и ООО «Нефтепродуктснаб», управляющей компании ООО «МСБ Холдинг», а также объекты недвижимости нефтебазы. Совокупная капитализация данных обществ превышает 100 млрд руб., а ежегодный доход составляет более 10 млрд руб. Группе принадлежит единственный на российском побережье Каспийского моря крупнейший нефтеперевалочный комплекс, осуществляющий приемку и отгрузку нефти из Казахстана и Туркменистана и ее транспортировку в Европу.

Поскольку изъятые активы имеют стратегическое значение для топливно-энергетической безопасности государства, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что Магомед-Султан Магомедов якобы был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. У него дома, а также на работе прошли обыски. Сейчас чиновник находится на свободе.

Мария Локотецкая