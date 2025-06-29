Соликамское деревообрабатывающее предприятие выбралось из убытков

ООО «Уральский завод ОСБ» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс» выручка предприятия составила 297,6 млн руб., что выше показателя предыдущего года в 3,4 раза (в 2023-м — 86,2 млн руб.). Чистая прибыль достигла 42,3 млн руб. Годом ранее общество демонстрировало убыток более 188 млн руб. Вместе с этим вырос показатель «управленческих расходов» — до 12,3 млн руб., а также себестоимость продаж — до 219,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Уральский завод ОСБ» было зарегистрировано в 2015 году в Соликамске. Основной вид деятельности — производство фанеры, деревянных панелей и аналогичных слоистых материалов. Владельцем 67,5% долей является Ришат Шарипов, еще 13,5% принадлежат Ольге Шариповой, остальные 19% — Дмитрию Новицкому. Согласно официальному сайту, предприятие производит и реализует строительные плиты OSB (ориентированно-стружечные плиты) на территории РФ и стран СНГ, в частности в Казахстан.